Feier in Heinsberg : Integrationspreis für „Baseball hinter Gittern“

Feier in Heinsberg

Wassenberg Der 1. Vorsitzende des Vereins Base- und Softballvereinigung (BSV) Wassenberg 01, Peter Dohmen, konnte kürzlich den mit 2500 Euro dotierten Integrationspreis 2019 aus den Händen von Sparkassen-Chef Thomas Giessing in Empfang nehmen. Der Verein hatte die Jury mit seiner Arbeit und seinem Engagement für die Integration überzeugt.

Mit dem Integrationspreis belohnt die Sparkassen-Stiftung bereits zum fünften Mal den wichtigen Einsatz von Menschen für Menschen – ganz im Sinne ihres Gedankens, die internationale Gesinnung, die Völkerverständigung und die Toleranz auf allen Gebieten der Kultur im Kreis Heinsberg zu fördern. Insgesamt erreichten die Sparkassen-Stiftung 15 Vorschläge für die Vergabe des Preises. Thomas Giessing dankte zu Beginn der Feierstunde in Heinsberg allen Teilnehmenden „für ihre wertvolle Arbeit in dem für unsere Gesellschaft so wichtigen Themenfeld Integration“. Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem der Kleingladbacher CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schnelle und Vertreter aus den benachbarten Kommunen.