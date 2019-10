Interview Irmgard Stieding : „Literatur trifft Gewerbe“ auch 2020 ?

Im Sommer las Ursula Kurzweg im Atelier von Peter Röttges aus dem Buch von Jean Giono: Der Mann, der Bäume pflanzte. Foto: Ruth Klapproth

Wassenberg Das junge Format der Wassenberger Bücherkiste steht vor der letzten Lesung 2019.

Menschen mit Büchern in Kontakt zu bringen, die nicht oben auf den aktuellen Bestseller-Listen stehen, aber dennoch in der Literaturgeschichte eine prägende Rolle gespielt haben, ist ein Ziel der Wassenberger Bücherkiste. Seit einem Jahr gibt es das Format „Literatur trifft Gewerbe“.

Frau Stieding, ein Jahr ist es her, da lud die Bücherkiste zur ersten Lesung unter der Überschrift „Literatur trifft Gewerbe“ ein. In der kommenden Woche folgt die derzeit letzte angekündigte Veranstaltung dieser Reihe. Bleibt es dabei?

Irmgard Stieding über die Zukunft von „Literatur trifft Gewerbe“. Foto: Stieding

Stieding Nein. Wir haben vor, die Reihe im nächsten Jahr fortzusetzen. In der Zeit um Karneval soll es den nächsten Abend mit einem humorvollen Text geben, wobei der Autor noch nicht feststeht, den wir lesen wollen. Auch der Lesungsort ist noch nicht festgelegt. Und in der zweiten Jahreshälfte wird es auf dem Bergfried um Robert Musils „Die Portugiesin“ gehen. Wir werden unsere vierte Lesung noch einmal dazu nutzen, um zu fragen, ob es weitere Gewerbetreibende in Wassenberg gibt, die sich beteiligen möchten.

Zum vierten Mal liest Ursula Kurzweg, Mitbegründerin der Wassenberger Bürgerbücherei und lange Vorstandmitglied, am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, in einem Geschäftslokal. Wie war die bisherige Resonanz?

Stieding Wir haben eine wirklich gute Resonanz erlebt. Die Räume sind immer voll besetzt. Wobei wir mit 20 Zuhörern begonnen hatten und zuletzt mehr als 40 Personen dagewesen sind – einige Leute standen sogar vor der Tür, um von dort zuzuhören. Unser Format kommt gut an, und es funktioniert, die Menschen auf diesem Weg an die Literatur aus vor allem dem 19. Jahrhundert heranzuführen. Sie fasziniert, dass durch das Vorlesen von Ursula Kurzweg etwas lebendig wird, was sonst kaum noch gelesen wird.

Die nächste Lesung ist am Weltspartag bei der Kreissparkasse ab 19.30 Uhr an der Graf-Gerhard-Straße 20-24. Gelesen wird bei freiem Eintritt aus „Der Mann mit dem Narbengesicht“ von Arthur Conan Doyle. Warum dieses Buch?

Stieding Das Grundthema dieses Buchs lautet „spare in der Zeit, dann hast Du in der Not“. Wir dachten, das passt zur Sparkasse, so wie wir immer schauen, dass das ausgesuchte Werk zum jeweiligen Gewerbebetrieb passt. Angefangen hatten wir mit Edgar Allan Poes „Die Augengläser“ in den Räumen von Optik Klingenhäger & Jägers.

Abgesehen von der Titelauswahl: Wie ernst meint es eigentlich der Titel „Literatur trifft Gewerbe“?