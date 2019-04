Priesterjubiläum in Wassenberg : Für andere Menschen da sein und seinen Glauben leben

George Panna feierte in St. Mariä Himmelfahrt in der Wassenberger Oberstadt sein Priesterjubiläum. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg Priesterjubiläum in Wassenberg: Seit 20 Jahren ist Dr. George Panna als katholischer Geistlicher im Einsatz.

Als Pfarrer Dr. George Panna gestern Priesterjubiläum feierte, erinnerte er sich im Gespräch mit unserer Redaktion an die Zeit, als er den Grundstein legte für seinen Einsatz in der Kirche. „Ich komme aus einer Bauernfamilie bei Kalkutta. Mein Vater wollte, da ich der älteste Sohn von acht Kindern war, dass ich später den Hof übernehme mit den Ziegen und Wasserbüffeln.“ Doch Dr. George Panna, damals ein Knirps im Alter von zwölf Jahren, entschied lieber anders.

Seit 20 Jahren ist der Geistliche inzwischen im Einsatz. „Unsere Familie musste zwölf Kilometer zu Fuß gehen, um an einem Gottesdienst teilzunehmen. Nur an Feiertagen gingen wir diesen weiten Weg.“ Deshalb freute er sich, als die Jesuitenpriester kamen. Jeden Tag Religionsunterricht, jeden Sonntag Gottesdienstbesuche.

Nach dem Priesterstudium und vierjähriger Tätigkeit als Kaplan und Religionslehrer studierte Dr. Panna ab 2003 Theologie in Belgien, promovierte 2009. In Schwalmtal wirkte er ab 2010 als Pfarrer, knüpfte schon bald erste Kontakte ins nahe gelegene Wassenberg, wo er hin und wieder als Geistlicher aushalf. Dann der Wechsel in die Wassenberger Pfarrei St. Marien, die feste Anstellung als Pfarrvikar.

Mit vielen Weggefährten feierte der heute 52-Jährige eine außergewöhnliche Dankmessfeier in der voll besetzten Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt. Indische Nonnen brachten Schalen mit Blütenblättern zum Altar. Dr. Panna: „Auf diese Weise huldigen wir in meiner Heimat Gott.“ Die Fürbitten wurden in deutscher und englischer Sprache sowie in Hindi und mehreren indischen Dialekten gehalten. Der Einladung zum Priesterjubiläum waren neben indischen Nonnen aus einem belgischen Ursulinen-Orden auch viele befreundete katholische Geistliche gefolgt, darunter Dr. Savio Vaz, Dr. John Kusmallayami, Pater Laban Nandori, Pater Josef Khup Huam Mang sowie der frühere Wassenberger Pfarrer Josef Heinrichs. Auch die Mitglieder der Schützenbruderschaft, der Frauengemeinschaft und des Kirchenchores feierten mit. Der Musikverein St. Martini Orsbeck-Luchtenberg geleitete den Jubilar in die Kirche. Hier dankte ihm Franz-Josef Bleilevens als stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands für die geleistete Arbeit.