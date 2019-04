Digitalisierung an Wassenberger Schulen : Medienentwicklungsplan für Schulen als Ziel

Die Arbeit am Computer soll auch an Grundschulen selbstverständlich werden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wassenberg Die digitale Infrastruktur der Wassenberger Schulen ist unzureichend. Zunächst stehen für eine Bestandsaufnahme 100.000 Euro zur Verfügung.

Die Verwaltung sieht hier in der Tat Handlungsbedarf und räumt ein, dass „insbesondere an den Grundschulen die vorhandene Infrastruktur für einen digitalen Ausbau nicht ausreichend ist“. Nach Abstimmungsgesprächen zwischen den Schulen und der Stadtverwaltung soll nun zunächst eine Bestandsaufnahme der Situation an den einzelnen Schulen erfolgen. Zur Umsetzung wurden 104.800 Euro im Haushalt für dieses Jahr bereitgestellt. Weitere Schritte sollen dann mit den Schulen abgestimmt werden. Zielsetzung der Verwaltung sei es, bis Ende 2019 ein grobes Konzept einschließlich Zeitplan über den aktuellen Sachstand an jeder Schule und die weitere Vorgehensweise zu erstellen.