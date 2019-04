Niederrheinische Reisemobiltage : Historisches Wassenberg und ein offener Wohnmobilstellplatz

Wassenberg Wassenberg beteiligt sich an den Niederrheinischen Reisemobiltagen vom 26. bis 28. April. Am gesamten Niederrhein sind besondere Aktionen geplant.

Wie in jedem Jahr finden auch 2019 wieder die Niederrheinischen Reisemobiltage vom 26. bis 28. April statt. Dann werden besondere Aktionen speziell für die Reisemobilisten am gesamten Niederrhein angeboten. Im Mittelpunkt stehen fachliche Informationen: Die teilnehmenden Händler präsentieren ihre Marken zum Verkauf und zur Vermietung und geben fachkundige Beratung. Die teilnehmenden Kommunen und privaten Camping- und Reisemobilstellplätze halten den einen oder anderen Programmpunkt vor. Auch Wassenberg beteiligt sich wieder an der Aktion.