Serie: Mit Liebe gemacht : Genähte Kuschelmöbel für Nagetiere

Wassenberg Ellen Sindermann fertigt Hängematten, Kuschelnester und Tipis für Meerschweinchen und Kaninchen an.

Geglaubt hatte sie dies vorher selber nicht, erzählt sie bei einem Besuch in ihrem Nähatelier. Da aber viele Besucher ihrer seit 2003 bestehenden Nagernotstation, in der sie bedürftige Meerschweinchen, Chinchillas oder Kaninchen aufnimmt, pflegt und weitervermittelt, wiederholt nach Kuschelmöbeln gefragt hatten, probierte sie diese Möglichkeit selber aus. Sie ließ den Tieren im Stall die Wahl und war sehr überrascht, dass sie es vorzogen, es sich in Kuschelsachen anstatt in Einstreu gemütlich zu machen.