Klassisches Konzert im Bergfried : Alma Quartett begeistert das Publikum

Wassenberg Das Alma Quartett spielte im Bergfried nicht nur Werke der Wiener Klassik, sondern auch Stücke der Moderne.

Für das Konzert im Bergfried, das zweite klassische in kurzer Zeit, wie Jürgen Laaser in seiner Begrüßung erläuterte, hatte das seit 20 Jahren bestehende Alma Quartett (Alma: Geist, Seele, auch Nahrung) ein spezielles Repertoire zusammengefügt, das nach der Pause mit Claude Debussy einen weiteren Franzosen vorstellte, dessen einziges Streichquartett, in g-moll op. 10, zur Aufführung kam. Ansonsten ist das Quartett eher für die Aufführung von Werken der Wiener Klassik, also der Vor-Moderne, von Haydn und Beethoven bekannt. Derzeit setzen die vier Streichmusiker Fabian Kirchner, 1. Violine, Andreas Greuer, 2. Violine, Martin Börner, Viola, Markus Beul, Violincello, ein ehrgeiziges Projekt um: Die zyklische Gesamtaufführung aller 16 Streichquartette von Ludwig van Beethoven.