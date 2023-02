Fahrradfahrer gesucht Versuchte Vergewaltigung in Wassenberg

Nach einem sexuellen Übergriff in der Wassenberger Unterstadt am Dienstagabend sucht die Polizei Zeugen. Demnach war eine 44-Jährige gegen 19 Uhr zu Fuß im Bereich der Limburger Straße/Brühlstraße unterwegs, als sich ihr ein unbekannter Fahrradfahrer von hinten näherte. Der Täter fasste der Frau unvermittelt ans Gesäß und warf sein Fahrrad zu Boden. Danach packte er der Frau an die Brüste und versuchte, sie zu Boden zu bringen. Die 44-Jährige wehrte sich aber nach Kräften und schrie laut. Möglicherweise aufgrund der Gegenwehr ließ der Täter von ihr ab, stieß die Frau weg und flüchtete mit seinem Fahrrad über die Limburger Straße in unbekannte Richtung. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen, den Umständen entsprechend gehe es ihr aber gut, sagte eine Polizeisprecherin.