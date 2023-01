Tänzerinnen aus dem Kreis Heinsberg Mariechen tanzen Marathon

„Jennys Volksbank Heinsberg Mariechen Marathon“ war im vergangenen Jahr eine Idee von Jenny, um in der Corona-Zeit ihren Mariechen zumindest eine Auftritts-Fläche zu bieten. Und so wurde aus der Idee ein „Sondertraining im Kostüm“, bei der Premiere natürlich ohne Publikum und mit Abstand, auf Video aufzuzeichnen, eine große Idee. „Wir sind total begeistert, welchen Erfolg unser Video hat“, freut sich Initiatorin Jenny Peggen, „viele tausend Aufrufe, teilweise aus Japan, den USA und vielen weiteren Ländern sind der Wahnsinn.“ Außerdem habe der Marathon sehr zur Motivation ihrer Mädels beigetragen: „Man hat sofort gemerkt, dass eine ganz andere Stimmung bei allen war und am Ende habe ich nicht eine Tänzerin durch die Corona-Pause verloren“, so Jenny.