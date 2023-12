Wassenberger Haushalt 2024 CDU und WFW schlagen Verringerung der Ausschüsse vor

Die Euphorie nahezu schuldenfreier Haushalte ist in Wassenberg gewichen. Bürgermeister Marcel Maurer und Kämmerer Marcel Winkens mussten, wie berichtet, bei der Einbringung des Etats 2024 im November den Stadtrat erstmals auf ein Defizit von knapp drei Millionen Euro vorbereiten. Und damit auch auf notwendig werdende Steuererhöhungen. Hintergrund für die – im Vergleich zu anderen Städten – allerdings immer noch moderaten Einschnitte ist vor allem das Auslaufen des Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes NRW. Aber auch die immer höher werdenden Transferaufwendungen und Kreisumlagen schlagen zu Buche, was zu deutlicher Kritik an der Ausgaben- und Personalpolitik des Kreises führte, die auch in etlichen Haushaltsreden der Fraktionen angesprochen wurde. Trotz unterschiedlicher Akzente der Parteien, sahen alle letztlich den vorliegenden Haushaltsentwurf mit Erhöhung der Realsteuern „als schmerzhafte, aber notwendige Zäsur“, wie CDU-Fraktionsvorsitzender Rainer Peters es ausdrückte. Ohne Gegenstimme wurde der Haushalt verabschiedet.