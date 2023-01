Zählung auch im Kreis Heinsberg Das sind die häufigsten Wintervögel 2023

Vom 6. bis 8. Januar war es wieder soweit: Der Nabu rief zum 13. Mal zur „Stunde der Wintervögel“ auf. Der Bitte an Naturfreunde, eine Stunde lang Vögel in heimischer Umgebung zu zählen, waren rund 176.000 Menschen in Deutschland gefolgt, 326 davon kamen aus dem Kreis Heinsberg.