Für Übung und Ausbildung in Wassenberg Ein Anhänger für die Feuerwehr-Zukunft

Das Gerät ist ein Übungsanhänger für die Wassenberger Kinder- und Jugendfeuerwehr. Wehrleiter Holger Röthling: „Wir sind im Kreis Heinsberg eine kleine Feuerwehr, aber was die Jugendfeuerwehr betrifft, da zählen wir im Kreisgebiet zu den größten“, betonte er, als der Anhänger in einer Feierstunde am Gerätehaus der Löschgruppe Wassenberg offiziell in Dienst gestellt wurde. Dass es ständig Nachwuchs gibt, ist in Reihen der Feuerwehren, besondern da, freiwillig gearbeitet wird, essenziell. Die Nachwuchsarbeit muss also in den Feuerwehren einen gewissen Stellenwert einnehmen.