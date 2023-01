Projektwoche in Wassenberger Grundschule Mit Trommeln durch Afrika

Auf dem Weg in das Dorf Tamborena trafen sie auf Löwen, wurden von Kindern aus dem Dorf herzlich empfangen und feierten ein großes Fest. Auch die Familien band Soukou in die Aufführung ein und so fand sich so manches Elternteil tanzend oder trommelnd auf der Bühnenfläche der Turnhalle wieder. Die Kinder präsentierten auf dem Mitmach-Konzert stolz, was sie in ihrer Afrika-Projektwoche von ihrem Trommelmeister gelernt haben. Natürlich musizierten auch die Lehrerinnen und Lehrer mit.