Edwin Mönius und Gerhard Laurich geehrt Seltene Auszeichnungen bei Birgelener Schützen

Generalfeldmarschall konnte einst nur werden, wer einen Feldzug erfolgreich geführt, eine Festung erstürmt oder eine bedeutende Schlacht gewonnen hatte. Dieses hat Edwin Mönius, den man in Reihen der Schützen auch Eddie ruft, in seinen 34 Jahren als Offizier in seiner Schützenbruderhaft im übertragenden Sinne meisterhaft mehrfach unter Beweis gestellt, teilen die Birgelener Lambertusschützen mit.