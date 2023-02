Neue Buchveröffentlichung Das Bistums Aachen im Nationalsozialismus

Die etwa 200-seitige und umfangreich bebilderte Zusammenstellung zeigt ein breites Panorama zwischen Standhaftigkeit und Verstrickung. Das Buch leistet einen wichtigen Beitrag zum Verhältnis von katholischer Kirche und Nationalsozialismus. „Pauschalurteile sind hier zu einfach und bilden die Komplexität historischer Sachverhalte selten ab“, erläutern Keywan Klaus Münster und Helmut Rönz. „Umso mehr muss das Gezeigte zum Nachdenken anregen“, so die Autoren. Die vorgestellten katholischen Persönlichkeiten zeigen vielfältige Handlungsmuster und Entscheidungen. Der Bäckermeister Andreas Girkens, der zu seinen jüdischen Freunden hielt und im KZ-Außenlager Köln-Deutz infolge von Folterung starb, findet in dem Buch genauso Platz wie Geistliche, die für die Gestapo arbeiteten und Mitbrüder denunzierten. Auch die Perspektive der Aachener Bischöfe wird beleuchtet. In anderen Texten, darunter eine Skizze über die Reichspogromnacht in Aachen, blicken die Autoren auf den Umgang der katholischen Bevölkerung mit der menschenfeindlichen Ideologie des Nationalsozialismus.