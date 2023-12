Landfrauen Wassenberg erfüllen wieder Wünsche Weihnachten für die Kinder der Meurer Jugendhilfe

Auf einmal läutet die Glocke und Weihnachtsfrau Annika kann endlich beginnen. Nacheinander ruft sie die Kinder und Jugendlichen an die Kutsche, auf der viele Geschenke liegen. Geschenke für die sieben- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen, die momentan in den Einrichtungen der Meurer Jugendhilfe in Wassenberg leben.