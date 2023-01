Projektauftakt in Wassenberg So werden Kinder zu Schwimmern

Wassenberg · In Wassenberg liegt die Quote nicht schwimmender Grundschüler bei 80 Prozent. Der Wert ist viel zu hoch. Im Parkbad an den Start gegangen ist nun das Erfolgsprojekt „Mathe schützt nicht vor Ertrinken“.

Alle beteiligten Akteure sind zufrieden mit der Umsetzung des erfolgreichen Projekts "Mathe schützt nicht vor Ertrinken", das nun auch in Wassenberg an den Start gegangen ist. Foto: Anke Backhaus

Von Anke Backhaus Lokalredaktion Erkelenz