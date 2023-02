Stadt Wassenberg lädt wieder ein Die Jugend in Wassenberg ist weiterhin gefragt

Es geht weiter damit, in Kostenpflichtiger Inhalt Wassenberg die Jugend zu beteiligen, ihr zuzuhören, wenn sie ihre Wünsche äußern, daher lädt die Stadt ein: Am Freitag, 24. Februar, findet ab 17 Uhr eine zweite Veranstaltung im Rahmen einer eigenständigen Jugendpolitik in kommunaler Verantwortung – diesmal im Multi­funktions­raum der Sporthalle Bergstraße an der Betty-Reis-Gesamtschule – statt. Hierzu sind erneut alle Jugendlichen ab 14 Jahren eingeladen, sich zu selbst gewählten Themen auszutauschen. Auch erfolgt eine Rückschau auf die Auftaktveranstaltung. Gemeinsam mit den Interessierten soll weiterhin überlegt werden, in welcher Form Jugendpartizipation in Wassenberg gelingen kann. Die Teilnehmenden können so mitentscheiden, welche Form der Beteiligung gewünscht wird.