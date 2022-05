Neue Vorfälle in Viersen : Wieder Brandstiftung – Polizei sucht Zeugen

Viersen Geht ein Feuerteufel in Viersen um? Die Polizei sucht Zeugen, nachdem erneut unbekannte Täter mehrere Mülltonnen angezündet haben.

Bereits am Donnerstag gegen 19 Uhr hatten Anwohner mehrere brennende Mülltonnen auf einem Haus am Sebastianusweg gemeldet. In beiden Fällen schließt die Kriminalpolizei derzeit eine Selbstentzündung aus.

Bereits am vergangenen Wochenende waren mehrere Mülltonnen im Westkreis angezündet worden – ein Müllcontainer am Samstagabend auf einem Schulhof am Willy-Brandt-Ring in Alt-Viersen, in der Nacht zu Sonntag mehrere Müllcontainer in Nettetal-Kaldenkirchen, in der Nacht zu Montag mehrere Mülltonnen in Brüggen-Born.