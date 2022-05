Zwei Brände in Nettetal und Brüggen : Strohballen und Bahnschwellen in Brand geraten

Strohballen und Bahnschwellen in Brand geraten

Zwei Brände in Nettetal und Brüggen

Nettetal/Brüggen Nach den mehrfach angezündeten Mülltonnen brennen jetzt auch andere Objekte: In der Nacht zu Dienstag brannten gegen 4 Uhr auf einem Feld zwischen Genholt und Brüggen etwa 50 Strohballen.

Die alarmierten Feuerwehrkräfte ließen die Ballen kontrolliert abbrennen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der Feuerwehr gegen 6.30 Uhr ein Stapel brennender Eisenbahnschwellen an einem Geh-Radweg nahe der Straße Am Ringofen in Kaldenkirchen gemeldet. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht.