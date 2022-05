Corona im Kreis Viersen : Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück

Am Freitag gab‘s rund 60 weniger positive PCR-Tests im Kreis Viersen als am Donnerstag. Foto: dpa/Thomas Frey

Kreis Viersen Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Freitag laut Kreisgesundheitsamt um knapp 60 auf 229 zurückgegangen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht von 490,1 auf 497,1 (NRW: 510,1). Die geschätzte Anzahl der akut infizierten Personen lag am Freitag im Kreis Viersen bei gut 2.700 Personen.

In den Krankenhäusern im Kreis Viersen wurden am Freitag 27 infizierte Patienten stationär behandelt, drei weniger als am Vortag. Drei befinden sich auf der Intensivstation, einer wird beatmet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Nordrhein-Westfalen stieg von 4,9 auf 5,1.