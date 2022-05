Gewerbeunternehmen in Niederkrüchten : „Krüchten koopt ein“ und andere typisch regionale Designs in der Stufffactory

Niederkrüchten Am Samstag eröffnet Stufffactory im Gewerbepark Dam. Spezialität des jungen Unternehmens sind das Bedrucken von Tassen, T-Shirts oder Jute-Taschen.

(b-r) Im Gewerbepark Dam kann man ab Samstag, 7. Mai, nicht nur wie üblich Brot, Lebensmittel und Getränke, Drogerieartikel und Kleidung kaufen. Man kann sich ein neues Ladenlokal anschauen: die Stufffactory, gleich neben „Trinkgut“ gelegen, wird eröffnet und zeigt auf 60 Quadratmetern ihre Produktpalette, lädt Kunden zur Beratung und zum Kauf ein. Was sie kaufen können, sind individuell bedruckte Tassen, Seifenbehälter, ebenso individuell gestaltete Aufkleber, Leinwände, veredelte Textilien aller Art, Kunstdrucke, Poster. Auch Visitenkarten und Flyer können hier mit den Fachleuten entwickelt und bestellt werden. Ebenso werden Textilien in kleinen und großen Auflagen, beispielsweise für Junggesellenabschiede, Sportvereine und Firma angeboten. „Wir sind eine Full-Service-Werbeagentur“, erklärt Marcel Sensis.

Der 32-jährige Mediengestalter und Social Media Manager ist einer der drei Geschäftsführer von Stufffactory. Vor zwei Jahren als ausschließlich online agierende Firma gegründet, so erzählt Sensis, wurde schnell die Idee geboren, dass ein Showroom und ein Ladenlokal die perfekte Ergänzung sein könnten. Im Gewerbegebiet Dam wurden die Geschäftsführer – neben Sensis sind das René Frantzen und Swen van Ool - fündig. Dort befindet sich auch René Frantzens zweite Firma, die 2012 gegründete Digitaldruckfirma „Desfoli“, in der die Produkte von Stufffactory produziert werden. Die Geschäftsführer setzen auf persönliche Beratung, Handgemachtes und Regionalität: „Wir wollen auch typisch regionale Designs entwickeln“, sagt Sensis. So wird es einen Jutebeutel mit dem Aufdruck „Krüchten koopt in“ geben. Alle Produkte werden selbst hergestellt und das so schnell wie möglich: „20 T-Shirts für ein Team zum Beispiel können in 48 Stunden fertig sein“, verspricht Sensis.