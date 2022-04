Vorfall in Brüggen : Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Brüggen

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Brüggen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Brüggen Nach einem Unfall am Rewe-Markt an der Borner Straße in Brüggen hat eine Frau laut Polizei Fahrerflucht begangen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.45 Uhr ereignete.

busch-) Laut Polizei liefen zwei Jugendliche (zwölf Jahre) aus Brüggen über den Parkplatz vor dem Supermarkt; sie wollten dort einkaufen. Dabei nahmen sie einen Weg zwischen zwei Parkplatzreihen. Ein Auto, das nach Angaben der Jugendlichen mit hoher Geschwindigkeit aus einer Kurve des Parkplatzes kam, berührte mit der Stoßstange das Bein eines der Jugendlichen und verletzte ihn leicht. Der andere zog ihn an der Schulter zurück. Die Fahrerin, die nach Zeugenangaben möglicherweise älter war und kurze, graue Haaren hatte, fuhr mit ihrem Auto weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.