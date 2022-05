Polizei Viersen ermittelt : Brände in Viersen, Brüggen und Nettetal

Am Samstagabend, in der Nacht zu Sonntag und in der Nacht zu Montag waren Mülltonnen in Brand geraten. Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Viersen/Nettetal/Brüggen In drei aufeinanderfolgenden Nächten gerieten Mülltonnen in Viersen, Nettetal und Brüggen in Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen mehrer Fälle von mutmaßlicher Brandstiftung, nachdem seit dem Wochenende an verschiedenen Örtlichkeiten in Viersen, Nettetal und Brüggen zahlreiche Mülltonnen in Brand gerieten. Zum Teil griff das Feuer auf angrenzende Gebäude über. Menschen wurden bei den Bränden nicht verletzt, es entstand Sachschaden.

Am späten Samstagabend brannte auf einem Schulhof am Willy-Brandt-Ring in Viersen ein Müllcontainer. Gegen 23.30 Uhr riefen Anwohner die Feuerwehr. „Durch den Brand wurde auch eine Sitzbank beschädigt“, erklärte ein Polizeisprecher.

Der nächste Brand ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in Nettetal-Kaldenkirchen. Gegen 4.30 Uhr brannten vor einem Mehrfamilienhaus auf dem Entenpfad in Kaldenkirchen mehrere Müllcontainer. „Durch den Brand wurden Rollläden und Fenster des Hauses beschädigt“, so der Polizeisprecher.

In der Nacht zu Montag schließlich wurden Feuerwehr und Polizei zur Straße Stapp nach Brüggen-Born gerufen. Gegen 2 Uhr hatten Anwohner die Feuerwehr informiert, die Löschzüge Brüggen und Bracht wurden alarmiert. „Bereits auf der Anfahrt war der Flammenschein klar zu erkennen“, erklärte ein Feuerwehrsprecher. „Bei der ersten Erkundung wurde festgestellt, dass mehrere Mülltonnen angrenzend an einen Schuppen brannten.“ Wie der Feuerwehrsprecher ausführte, hatte das Feuer die Tonnen bereits niedergebrannt. Die Flammen hatten auf große Teile einer angrenzenden Sichtschutzwand aus Holz übergegriffen. „Da das Feuer schnell durch einen Trupp unter Atemschutz unter Kontrolle gebracht werden konnte, konnte der Löschzug Bracht abbestellt werden.“ Nach gut einer Stunde beendeten die Mitglieder des Brüggener Löschzugs ihren Einsatz. Insgesamt waren dort laut Polizei in dem Innenhof vier Mülltonnen niedergebrannt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise auf Tatverdächtige unter der Telefonnummer 02162 3770.

(mrö)