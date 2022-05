Verein frustriert : VHV Kessel sucht Zeugen wegen Vandalismus

In Kessel ist gerade erst der neue Platz eingeweiht worden (Archivbild). Foto: Markus van Offern (mvo)

GOCH-KESSEL Im April wurden in Kessel diverse Gegenstände beschädigt und zerstört. Der Verkehrs- und Heimatverein hat gerade den Kaiser Otto Platz neu eingeweiht und neue Bänke aufgestellt.

Drei dieser Bänke wurden aufwendig aufgearbeitet, unter anderem mit der Hilfe der Kesseler Jugend. Eine dieser Bänke wurde zerkratzt beschmiert. Außerdem wurde in die vereinseigene Grillhütte am Bootsanleger eingebrochen, die Scheibe der Eingangstür mit Pflastersteinen eingeworfen. Im vergangenen Jahr wurden schon die Scheiben der Grillhütte beschmiert und mussten ausgetauscht werden. Weiter wurde an der Bushaltestelle Kranenburgerstraße eine Scheibe eingeschlagen. Die Polizei Goch ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Es gebe einen Zeugen, der ein Fahrzeug und vier Männer beobachtet hat, heißt es vom VHV. Der Verein hat zudem eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt.