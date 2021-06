Fehlende Hebammen : Wie Schwalmtals Grüne Schwangeren helfen wollen

Schwalmtal/Niederkrüchten Immer mehr Frauen haben Probleme, eine Hebamme zu finden. Denn die Nachfrage ist groß. Eine Idee der Grünen aus Schwalmtal könnte helfen. Was sie für die nächste Ratssitzung beantragt haben.

Was die Hebammen-Suche verschärft, ist eine neue Entwicklung: „Die Frauen rufen immer früher an“, schildert die Hebamme aus Niederkrüchten. Manche würden bereits in der fünften Woche ihrer Schwangerschaft nach Betreuung suchen. „Andere, dies sich erst in der 20. Woche oder auch kurz vor der Geburt um eine Hebamme bemühen, haben dann keine Chance mehr“, schildert Ebbers. Ihre Erfahrung aus ihrer Berufspraxis: „Der Bedarf an Hebammen ist groß.“ Und nicht nur bei Schwangeren, sondern auch bei Arbeitgebern. So suche etwa die Hebammmenpraxis Niederkrüchten nach einer neuen Kollegin. Gefunden werden konnte diese bisher nicht.