Leichtathletik : Lauf an die Spitze der deutschen Bestenliste

Leichtathletik Joel Etienne Schmitz (OSC Waldniel) und Tom Clemens (SC Myhl) überzeugten bei einem Sportfest in Dortmund. Und weitere Lauftalente der Region boten gute Leistungen.

Schmitz, Deutschlands schnellster Schüler im Vorjahr bei den 14-Jährigen, lief dabei ein 800-Meter-Rennen nach Maß. Der Brüggener blieb mit 1:58,44 ganz klar unter der Schallmauer von zwei Minuten. „Endlich habe ich es geschafft. Das Rennen lief so, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagte der 15-Jährige, der einmal nicht gleich an die Spitze des Feldes, sondern in Lauerstellung lief und im richtigen Moment den Spurt ansetzte. Er war zur älteren U18-Jugend hoch gestartet und siegte.

Moritz Ringk (SC Myhl) hinterließ derweil im A-Lauf über 800 Meter einen starken Eindruck. Obwohl er einen Trainingsausfall und derzeitige Probleme mit einer Allergie hatte, wollte er doch in Dortmund einen Test machen, um zu sehen, wo er derzeit steht. In einem runden Rennen bis zur Zielgeraden befand er sich in der Spitzengruppe und beendete den Lauf in 1:52,65. „Damit war ich schon schneller als im vergangenen Jahr, was für die nächsten Wochen und Monate doch ‚Appetit‘ auf mehr macht“, sagte er.