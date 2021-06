Unfall in Niederkrüchten-Elmpt : Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer bei Kollision verletzt

Niederrküchten Laut Polizei prallten Lieferwagen und Motorrad in Niederkrüchten-Elmpt zusammen, weil der Autofahrer dem Jugendlichen die Vorfahrt genommen hatte.

Ein jugendlicher Motorradfahrer aus Niederkrüchten ist bei einem Unfall am Dienstag gegen 5.40 Uhr in Niederkrüchten-Elmpt schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Der 17-jährige Motorradfahrer prallte mit dem Lieferwagen eines Niederkrüchteners (35) zusammen. Dieser war auf der Heinrichsstraße unterwegs, bog an der Einmündung zur Hauptstraße nach links ab und hätte zuvor ein Stopp-Schuld beachten müssen. Laut Polizei missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des von links kommenden Motorradfahrers. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand größerer Sachschaden.