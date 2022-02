Schöne Geburt, gesundes Baby : Die sieben besten Tipps von Hebamme Theresa

Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Nun haben Sie tausend Fragezeichen im Kopf. Und das Internet ist voller Antworten. Aber wer hat nun recht? Hier gibt eine Praktikerin Antworten auf sieben drängende Fragen.

Hausmittel gegen Bauchweh bei Babys gibt es viele. Der eine schwört aufs Kirschkernkissen, die andere setzt auf entschäumende Medikamente . Wieder andere Eltern geben ihrem Baby Probiotika. Aber was hilft wirklich?

Diese und andere Fragen konnten Eltern loswerden beim „Frag mich alles!“ mit Theresa Ebbinghaus. Sie ist Hebamme in Düsseldorf. An der Universitätsklinik leistet sie seit vielen Jahren Geburtshilfe und betreut zudem Babys und Mütter in ganz Düsseldorf.