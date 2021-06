Corona im Kreis Viersen : Inzidenz sinkt weiter, 61-jähriger Covid-Patient gestorben

Kreis Viersen Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen ist am Dienstag von 14,1 auf 11,7 gesunken. Ein 61-Jähriger aus Willich starb an den Folgen seiner Corona-Infektion.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Viersen ist am Dienstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von 14,1 auf 11,7 gesunken. Ein 61-jähriger Mann aus Willich verstarb an den Folgen seiner Corona-Infektion. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis Viersen seit Beginn der Pandemie auf 308. Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Dienstag eine neue Infektion; damit gelten aktuell 58 Einwohner des Kreises als infiziert. Das sind 20 weniger als noch am Montag. Im Kreis Viersen gelten laut Corona-Schutzverordnung aktuell die Maßnahmen der Stufe 1. Vier Covid-19-Patienten werden in den Krankenhäusern im Kreis Viersen stationär behandelt, davon befindet sich einer auf der Intensivstation und wird invasiv beatmet.