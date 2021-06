Unfall in Schwalmtal-Amern : Frau überschlägt sich mit dem Auto und wird schwer verletzt

Schwalmtal Nach einem Zusammenstoß an der Renneper Straße hat sich der Wagen einer 32-Jährigen aus Korschenbroich überschlagen und blieb auf dem Dach liegen; die Frau verletzte sich dabei schwer.

Am Montag hat sich in Schwalmtal-Amern ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei war eine 32-Jährige aus Korschenbroich um 11.06 Uhr auf der Renneper Straße in Richtung Waldnieler Straße unterwegs, als sie ein Stopp-Schild nicht beachtete. Sie fuhr ungebremst in die Kreuzung Waldnieler Straße/Renneper Straße. Dort konnte ein Autofahrer aus Schwalmtal (30) einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Sein Auto erfasste den Wagen der Korschenbroicherin an der Seite. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenso zur weiteren Behandling in ein Krankenhaus gebracht wie die andere Unfallbeteiligte.