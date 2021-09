Sportvereine in Brüggen : Das bietet die neue digitale Schießsportanlage in Bracht

Brüggen Die St.-Johannes-Bruderschaft Bracht ist mit ihrer neuen Schießsportanlage im digitalen Zeitalter ankommen. Was diese Anlage alles bietet. Und wie die neue Begegnungsstätte aussieht.

Die St.-Johannes-Bruderschaft Bracht hat am Brachter Sportplatz 2 den Aufenthaltsraum und die Schießsportanlage erneuert. „Dadurch haben wir eine neue Begegnungsstätte geschaffen“, sagt der erste Brudermeister Ingo Wiesner. Die digitale Schießsportanlage enthält sechs Plätze für Luftgewehr- und Luftpistolen-Schützen. Das Ergebnis wird über einen Monitor angezeigt und ist auch im Aufenthaltsraum zu sehen. Über einen QR-Code können die Schützen es direkt auf dem Smartphone speichern. „Den neuen Schießsportraum können auch andere Gruppe nutzen, unter Aufsicht“, sagt Wiesner. Für den Nachwuchs wurde ein Lasergewehr angeschafft. Zur Schießgruppe gehören 50 Mitglieder, 25 sind aktiv. Der Schießraum lässt sich schnell in einen Tagungsraum für 50 Gäste verwandeln, in beiden Räumen gibt es neue Möbel. „Die Wände haben wir selbst gestrichen, im Aufenthaltsraum haben wir eine neue Lüftungsanlage installieren lassen“, so Wiesner.