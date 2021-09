Unfall in Niederkrüchten : Auto und Radler stoßen zusammen – Senior verletzt

Niederkrüchten Am Montagmorgen hat sich im Kreisverkehr Hochstraße/Mittelstraße in Alt-Niederkrüchten ein Unfall ereignet: Dabei prallten ein Auto und ein Radfahrer zusammen. Das blieb nicht ohne Folgen.

Am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr hat sich im Kreisverkehr Hochstraße/Mittelstraße in Alt-Niederkrüchten ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto und ein Radfahrer zusammengestoßen sind. Nach Angaben der Polizei des Kreises Viersen wurde der Radfahrer bei der Kollision leicht verletzt. Ein 66-jähriger Mann aus Niederkrüchten war mit seinem Auto auf der Hochstraße in Richtung Lindbruch unterwegs. Als der Autofahrer in den Kreisverkehr einbog, war dort laut Polizei bereits ein 74-jähriger Niederkrüchtener mit seinem Fahrrad unterwegs. Der Radfahrer kam von der Mittelstraße aus Richtung Rewe und wollte den Kreisverkehr in Richtung Mittelstraße/Bundesstraße 221 wieder verlassen. Es kam zum Zusammenstoß von Auto und Fahrrad. Durch den Aufprall stürzte der Senior auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu.