Kreispolizeibehörde Viersen sucht Zeugen : Unbekannte bewerfen Autos auf A61 mit Steinen

Ein Stein, der von der Brücke am Herrenpfad Süd geworfen wurde, beschädigte einen VW Caddy. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Ein Stein schlug ein Loch in die Windschutzscheibe eines VW Golf, ein anderer beschädigte das Dach einer niederländischen Autofahrerin. Jetzt sucht die Polizei Zeugen – und mögliche weitere Geschädigte.

In mehreren Fällen hat ein Unbekannter Steine von Nettetaler Autobahnbrücken auf Fahrzeuge geworfen. Zwei Autofahrer erstatteten Anzeige. Die Polizei sucht nun Zeugen – und mögliche weitere Geschädigte.

Verletzt wurde durch die beiden angezeigten Steinwürfe niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Taten, die die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen erst am Mittwoch meldete, ereigneten sich bereits am 1. und 10. September – jeweils nachmittags.