Freizeittipp für Schwalmtal und Brüggen : Was der "Maus-Türöffner-Tag" im Kreis Viersen bietet

Beim „Maus-Türöffner-Tag“ dabei: das Kinderdorf. Foto: Daniela Buschkamp

Grenzland Im Kreis Viersen gibt es beim „Maus-Türöffner-Tag“ am Montag, 3. Oktober, zwei Gelegenheiten, um hinter fremden Türen Neues zu entdecken: im Brüggener Zentrum und in Schwalmtal. Was geboten wird und wie Sie sich anmelden müssen.

Programm In Brüggen öffnen Anja und Roland Zetzen, die das „Kleine Burgtheater“ leiten, die Türen am Vennmühlenweg 24 für Mädchen und Jungen. Wer wissen will, wo Graf Wibbel wohnt, wohin der Zeittunnel führt, wer im Schrank schläft, wie im Tonstudio gearbeitet wird und wer die Flummis sind, sollte sich für seinen Besuch anmelden. „Es wird spannend, abenteuerlich und manchmal gruselig“, kündigt das Theater-Paar an. Auch Eltern sind willkommen um 11, 13, 15 und 17 Uhr.

Anmeldungen für den Maus-Türöffner-Tag“ nimmt Michaela Mevissen, Familienbeauftragte der Burggemeinde, per E-Mail an: michaela.mevissen@brueggen.de.

Familienbeauftragte Michaela Mevissen (l.) mit Anja und Roland Zetzen vom "Kleinen Burgtheater" und Mitgleidern der Kindergruppe Flummis. Foto: Gemeinde

Programm Im Bethanien-Kinderdorf, Ungerather Straße 2-4 in Schwalmtal-Waldniel, stehen „die zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund“, erläutert Sprecherin Anna Thyßen. Die Kinder und Jugendlichen, die dort leben, knüpfen sie genauso wie die Pädagogen, die dort leben und arbeiten. An den Infoständen berichten etwa die Dominikanerinnen von Bethanien, die Gründerinnen der Kinderdörfer, ehemalige Kinderdorfkinder oder Mitarbeiter von ihren Erfahrungen. Zudem sind Aktionen, Vorträge und Führungen geplant. Für den Nachwuchs werden Kistenklettern, Aqua Balls, Steckenpferdparcours, Torwandschießen und Schminken angeboten. Erwachsene können das Kino besuchen oder an einer Führung teilnehmen. Vorträge gibt es etwa zum bethanischen Ursprung, über eine Studie zum Aufwachsen im Bethanien-Kinderdorf oder über Leben und Arbeit dort. Außerdem spielen die Kinderdorf-Bands La Taste und Kidoflasher. Zum „Maus-Türöffner-Tag“ sind Besuche der beliebten TV-Figur eingeplant, doch bei 585 Angeboten kann sie nicht überall dabei sein. Ob die Maus nach Waldniel kommt, ist deshalb vorab unklar. Ein Starschnitt der Maus ist aber verfügbar.

Anmeldung Die Teilnehmerzahl ist auf 1000 begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Das geht entweder online über die Maus-Seite https://www.wdrmaus.de/tuer_oeffner_tag/2022/ oder per E-Mail an schwalmtal@bethanien-kinderdoerfer.de.

