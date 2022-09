Gestorbener stammt aus Brüggen : Radfahrer tot auf Feldweg aufgefunden

Brüggen Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen. Die Umstände, unter denen ein 77-jähriger Brüggener ums Leben gekommen ist, sind noch unklar.

Am Sonntag, 25. September, haben Passanten in Brüggen gegen 9.40 Uhr an der Straße Auf dem Vennberg, einen Mann leblos aufgefunden. Er lag mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Feldweg. Hinzugezogene Rettungskräfte konnten dem 77-jährigen Brüggener nicht mehr helfen, er war bereits tot. Bei den Passanten die ihn fanden, handelte es sich laut Polizei um zwei Erwachsene.