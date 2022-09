Markt in Viersen : Ein Herbstmarkt für Genießer

Vor 13 Jahren organisierte Thomas Kohlhaas den ersten Herbstmarkt, die bisher letzte Ausgabe war 2019. Für dieses Jahr sind bisher 31 Aussteller gemeldet. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Dülken Auf dem Alten Markt in Dülken bieten am Montag, 3. Oktober, Aussteller aus der Region an 31 Ständen ihre Waren an. Neben Herbst-Deko bringen sie ihre Spezialitäten mit, darunter Honig und Bier, Wildbratwurst, Sauerkraut, Olivenöl und Forellen, die vor Ort geräuchert werden.

Wahrscheinlich werden die Besucher des Dülkener Herbstmarktes am Montag, 3. Oktober, passend zur Jahreszeit den einen oder anderen Kürbis auf dem Alten Markt entdecken. Auch Wolle zum Stricken und Filzen, Schnittblumen, Stauden und Herbstblüher, Kränze, Schalen und allerlei andere Herbst-Deko können sie dort finden. Das allein macht den Markt aber nicht aus. „Es soll der Genuss im Vordergrund stehen“, sagt Organisator Thomas Kohlhaas und fügt an: „Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, dass ich kleineren Gewerbetreibenden eine Basis biete.“ Was ihm außerdem noch wichtig ist: „Dass die Besuchenden auf dem Markt etwas probieren können.“ Angeboten werden zum Beispiel Käse, Liköre, Marmelade, Wurst, Dips und Brote.

Insgesamt 31 Aussteller beteiligen sich am 11. Dülkener Herbstmarkt, vier weniger als bei der bisher letzten Ausgabe im Jahr 2019. Thomas Kohlhaas organisiert den Markt in Zusammenarbeit mit dem städtischen Citymanagement. „Nach zwei Jahren Corona-Pause kommen einige Anbietende nicht mehr, dafür sind Neue dazugekommen“, sagt Kohlhaas. Eine Winzerfamilie etwa, die früher auf dem Herbstmarkt ausstellte, habe sich mittlerweile zur Ruhe gesetzt und sei deshalb nicht mehr dabei. Andere frühere Anbieter hätten sich in den vergangenen zwei Jahren beruflich umorientiert. Also suchten die Organisatoren Ersatz – und fanden ihn. „Schön, dass wir immer noch Anbietende mit hochwertigen Waren aus der Region dazugewinnen können“, sagt Kohlhaas.

Info Von 11 bis 18 Uhr probieren und einkaufen Termin Zum elften Mal lädt Thomas Kohlhaas zum Dülkener Herbstmarkt auf den Alten Markt ein. Am Montag, 3. Oktober, können die Besucher von 11 bis 18 Uhr regionale Spezialitäten probieren und kaufen. Veranstalter Kohlhaas organisiert den Markt in Zusammenarbeit mit dem Citymanagement.

Zu den Neuzugängen zähle die Dülkener Firma Weingang, die auf dem Alten Markt internationale Weine anbietet. Thorsten Merz aus Brüggen stelle seine eigenen Oliven-Produkte und Olivenöl vor. „Weitere Premieren auf dem Dülkener Herbstmarkt sind die Kornbrennerei Hartges aus Schwalmtal und die Bäckerei Wiefels aus Krefeld“, kündigt Kohlhaas an.

Unter dem Motto „Alles was gut riecht, schmeckt und vorher gewachsen ist“ gebe es „regionale und ungewöhnliche Spezialitäten“, erzählt der Markt-Organisator. „Denn gerade die Herbstzeit bietet eine Fülle von Genüssen: verschiedene Met-Sorten, Käsespezialitäten, köstliche Marmelade von Reginas Früchtetraum und Anja Keiners italienisches Feinkost-Angebot La Cucina aus Süchteln.“ Der Kürbishof Mertens bringe verschiedene Speisekürbisse mit. Vorgesehen ist zudem, dass Kinder sich dort im Kürbisschnitzen versuchen können. Am Stand „Bööscher Ziegenkäse“ von Lydia Konnen kann der Nachwuchs Ziegen streicheln.

Kohlhaas betont, dass bei der Auswahl der Aussteller auch viel Wert auf handwerkliche Produktion gelegt werde und nennt Beispiele. So gebe es bei der Edelfischräucherei Tönis vor Ort geräucherte Forellen, außerdem gebe es besondere Kräuter, eingelegte Gurken, Honig und aromatische Kaffeesorten, Nudeln und Dips aus hauseigener Herstellung. Die „Mehlkiste“ aus Grevenbroich biete verschiedene Mehl-Typen und Backmischungen für Brot und Kuchen an. „Ebenfalls wieder dabei sind Frau Eisenacher mit ihren Walnuss-Produkten sowie Käse-Spezialitäten von Thomas Degen.“ Kohlhaas verspricht: „Massenware sucht man vergebens.“