Einblicke in Wülfrath : Maus öffnet Türen von Ideenwerk und Witte

Die Maus öffnet wieder die Türen zu Betrieben. Foto: WDR/Trickstudio Lutterbeck/WDR

Wülfrath/Velbert Am 3. Oktober ist „Maus-Türöffner-Tag“. Es warten spannende Einblick für junge, neugierige Entdecker. Selbst ausprobieren ausdrücklich erlaubt.

Der 3. Oktober nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, sondern zählt seit Jahren auch zu einer festen Institution der organfarbenen Maus des WDR: Denn am Feiertag ist der Maus-Türöffner-Tag. Zahlreiche Betriebe öffnen an diesem Tag ihre Pforten und lassen neugierige Kinder hinter die Kulissen blicken.

Zum zweiten Mal ist in diesem Jahr das Ideenwerk im WIR-Haus an der Wilhlemstraße 189 mit dabei. Unter dem Motto „Spannende Verbindungen“ können Klein und Groß von 11 bis 18 Uhr spannende Einblicke in den Wülfrather Makerspace erhalten. Geklärt wird dabei auch, was der Markerspace überhaupt ist. Denn bei dem offenen Angebot können Menschen auf verschiedene Art und Weise kreative Projekte umsetzen. Der Wülfrather Makerspace bietet hierzu verschiedene digitale Lösungen an: Laserdrucker, Folienplotter, Lasercutter, digitale Stickmaschine, Computerarbeitsplätze und eine Elektro-Werkstatt. Das alles können die Besucher am 3. Oktober kennenlernen und konkret ausprobieren.

„Es gibt viel zu entdecken“, wirbt die Maker-Community für ihren Tag der offenen Tür, bei der die Digitalisierung der Welt miterlebt werden kann. Die jungen Besucherinnen und Besucher können hier Lochkameras aus dem Lasercutter bauen, Dosentelefone über mehrere Etagen und Ecken miteinander verbinden und so sehen, wie man vor 50 Jahren telefoniert hat, unter Anleitung löten (ab 4 Jahren) und so Postkarten, Katzen, Eulen, Schmetterlinge oder Wäscheklammern zum Blinken bringen, Kissen und Stofftaschen oder Stoffe mit bunten Folien verschönern und vieles mehr.

Der Maustag im Ideenwerk ist ohne Eintritt. Allerdings können vorab Ticket zum Einlass kostenfrei unter dem Link https://tickets.ideenwerk.me gebucht werden. Wer sich vorab ausführlicher über das Ideenwerk informieren möchte, kann das unter www.ideenwerk.me tun.

Das Ideenwerk ist nicht der einzige Türöffner in der Region. Auch Witte Automotive ist am 3. Oktober beim Maus-Türöffner-Tag mit vor der Partie. Das Unternehmen hat in Wülfrath an der Dieselstraße ein Werk. Das bleibt allerdings am Montag zu. Dafür dürfen jeweils zehn Kinder ab sieben Jahren in der Unternehmenszentrale an der Höferstraße in Velbert „Mäuschen“ spielen. Die erste Gruppe startet um 10 Uhr. Für die zweite Gruppe geht es um 12 Uhr los auf Entdeckungstour.

Wie und welche Autoteile werden bei Witte Automotive hergestellt und wie funktioniert das alles? Wie kann ich mit meinem Smartphone die Autotür öffnen? Und wo kommen überhaupt die Mercedes-Sterne her? Die Kids bekommen Antworten auf ihre Fragen, sie erleben aus nächster Nähe, was so alles bei einem Automobilzulieferer passiert und können schließlich auch das ein oder andere selbst ausprobieren.

Das alles passiert in rund 90 Minuten. Wie das Unternehmen mitteilt, können die begleitenden Eltern allerdings nicht an der Führung durch das Werk teilnehmen. Das Erlebnis bleibt ganz ihren Sprösslingen vorbehalten. Die Erwachsenen werden aber während der Wartezeit ebenfalls gut versorgt, verspricht die Unternehmenskommunikation von Witte.

„Wir freuen uns sehr auf die Kinder und sind selber schon etwas aufgeregt“, sagt Personalleiter Sven Köster. Denn ein solcher Besuch ist auch für den Autoteile-Zulieferer nicht alltäglich. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir haben uns spannende Aktionen einfallen lassen“, ergänzt Köster.

Bereits 2013 war Witte Automotiv beim Maus-Türöffner-Tag dabei. Das Feedback sei überwältigend gewesen und der Tag habe allen Teilnehmern viel Spaß gemacht. 2022 hoffen nun alle auf eine gelungene Wiederholung. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Veranstaltung.

Da die Plätze für die beiden Werksführungen begrenzt sind, müssen Eltern ihre Kinder vorher anmelden. Die Firma nimmt Anmeldungen per E-Mail an annika.freitag@witte-automotive.de entgegen. Dazu bitte den Namen und das Alter des Kindes und die gewünschte Uhrzeit angeben. Wichtig ist auch zu wissen, ob eine oder zwei Begleiter dabei sein werden.