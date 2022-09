Ermittlungen nach Unfall in Schwalmtal : Polizei sucht Zeugen von Unfall in Schwalmtal

Schwalmtal Die Polizei im Kreis Viersen ermittelt weiter einem Verkehrsunfall, bei dem in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 18-jähriger Viersener auf der L371 in Schwalmtal scher verletzt wurde. Sie sucht einen Ersthelfer und weitere Zeugen.

(busch-) Die Polizei im Kreis Viersen ermittelt weiter zu einem Verkehrsunfall, bei dem in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 18-jähriger Viersener auf der L371 in Schwalmtal schwer verletzt wurde. Laut Polizei war der Mann betrunken mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt, der Wagen hatte sich mehrfach überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Dabei hat sich eine Beifahrerin (19) leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht nun nach einem Ersthelfer, der am Unfallort war und bisher namentlich nicht bekannt ist. Vom ihm könnten weitere ermittlungsrelevante Hinweise zu dem Unfallhergang kommen. Er wird gebeten, wie auch mögliche andere Zeugen, sich mit der Polizei in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 02162 3770.