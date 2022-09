Auftritte in Schwalmtal : Wie 450 Mädchen und Jungen  gemeinsam Zirkus machen

Schwalmtal Ob als Jongleur, Artist oder Feuerschlucker: Nach dem Trainieren mit dem Projekt-Zirkus Regenbogen konnten die Grundschüler aus Waldniel bei ihren Auftritten im Zirkuszelt ihr Können beweisen. So regierten die Zuschauer.

Tosenden Applaus der Eltern und einiger Mitschüler hörte man im Zelt, das der Projekt-Zirkus Regenbogen an der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel aufgebaut hatte. Zirkusdirektor Niklas Lugrin fasst es am Ende kurz zusammen: „Ihr könnt alle stolz auf euch sein“, lobte der Mitarbeiter und ehemalige Zirkusartist die 450 Jungen und Mächen.

„Man kann alles – man muss es nur wollen.“ Das ist das Motto vom Projekt-Zirkus Regenbogen, der Kinderträume wahr werden lassen will. Fast jeder habe doch irgendwann im Leben den Wunsch gehabt, auch einmal ein waghalsiger Artist oder vielleicht Clown im Zirkus zu sein. „Wir machen das für alle Kinder möglich“, erzählte der frühere Artist Lugrin. Nicht nur von deutschen Schulen werde der Zirkus mittlerweile gebucht. „Wir sind auch in Schweden oder Dänemark unterwegs“, erklärte er.

Beim Projekt-Zirkus Regenbogen konnten alle der 450 Kinder, die an der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel lernen, in den vergangenen beiden Wochen mal wieder Zirkusluft schnuppern. Eigentlich sollte der Zirkus schon vor zwei Jahren erneut in Waldniel Halt machen. Doch die Corona-Pandemie kam dazwischen. Seit einigen Jahren ist es schon Tradition, dass der Zirkus Regenbogen an die Waldnieler Grundschule kommt. „Alle vier Jahre ist ein guter Rhythmus für unsere Schule“, sagte die stellvertretende Schulleiterin Reimann. Dann könne jeder Schüler in den Genuss kommen, einmal während der Schulzeit in der Manege zu stehen.