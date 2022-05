Open Air in Viersen : Vorverkauf für die Sommerbühne am Hohen Busch startet

Thees Uhlmann spielt am 23. Juli am Hohen Busch. Foto: Kiwi

Viersen Karten für das städtische Sommerbühnen-Programm am Hohen Busch sind unter anderem beim Ticketing an der Heimbachstraße, aber auch online erhältlich. Top-Act ist der Sänger und Songwriter Thees Uhlmann.

Den Auftakt macht am Donnerstag, 21. Juli, 20 Uhr, das Transorient Orchestra. Als „Top-Act“ kündigt die Kulturabteilung den Sänger, Songwriter und Autor Thees Uhlman an. Mit seiner Band spielt er am Samstag, 23. Juli, 20 Uhr, auf der Sommerbühne. Karten sind beim Ticketing der Stadt Viersen an der Heimbachstraße 12 erhältlich. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 18 Uhr. Telefonisch ist das Ticketing erreichbar unter 02162 101-466 oder -468, E-Mail: kartenvorverkauf@viersen.de. Weitere Infos bietet die Internetseite www.vierfalt-viersen.de.