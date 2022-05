Gärten in Viersen : Offene Gartenpforte mit Teilnehmern aus Viersen

Im Garten von Susanne Krein gibt es einen neuen großen Teich. Foto: Krein

Viersen Ab dem 14./15.Mai können sich Besucher bis Mitte September an mehreren Wochenenden in Privatgärten im Rheinland umschauen. Auch zwei Gartenbesitzerinnen aus Viersen beteiligen sich an der Aktion.

Susanne Krein hat bereits 2011, 2012 und 2013 bei der Aktion Offene Gartenpforte im Rheinland mitgemacht – „dann haben wir pausiert, weil wir einen großen Teich gebaut haben“, erzählt die Viersenerin. „Jetzt ist er endlich fertig und wir möchten wieder bei der Offenen Gartenpforte loslegen.“ Denn: „Es ist so eine tolle Erfahrung, wenn Besucher in den Garten kommen, sich umsehen, in den Sitzecken Platz nehmen und man ins Gespräch kommt“, schwärmt die 55-Jährige.

An diesem Wochenende, außerdem an den Wochenenden 4./5. Juni, 2./3. Juli und 17./18. September, öffnen Gartenbesitzer im Rheinland wieder ihre Gartenpforten für Gäste. Nicht jeder Garten ist an jedem Wochenende zugänglich, alle Informationen zu den Teilnehmern, Terminen und Adressen sind auf der Internetseite www.offene-gartenpforte-rheinland.de zu finden.

Im Viersener Stadtgebiet beteiligt sich Susanne Krein an diesem Samstag, 14., und Sonntag, 15. Mai, jeweils 11 bis 18 Uhr, an der Aktion. Ihr Garten (Boisheimer Straße 130 in Dülken) ist rund 2000 Quadratmeter groß. Besucher können sich den neuen Fischteich – durch zwei Glasscheiben in der tiefer gebauten Terrasse ist sogar der Blick von der Seite aus unter Wasser möglich – und das Gewächshaus anschauen, den kleinen japanischen Garten begutachten, aber auch Pflanzen und Deko-Artikel kaufen. Mit dabei ist außerdem Monika Deventer: Sie begrüßt in ihrem rund 150 Quadratmeter großen Naturgarten an der Petersstraße 68 in Viersen am 4./5. Juni und 2./3. Juli jeweils von 12 bis 18 Uhr Besucher.

(naf)