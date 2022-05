Landesligist schlägt SW Düsseldorf : Deutlicher Sieg für Süchteln trotz Rumpfkaders

Hiromasa Kawamura (l.) erzielte das 3:0 für den ASV Süchteln im Duell gegen SC SW 06 Düsseldorf. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Landesliga Im vorgezogenen Landesligaspiel lässt der ASV Süchteln den Gästen von SW Düsseldorf am Donnerstagabend keine Chance. Die Mitschkowski-Elf gewinnt 4:0, obwohl der Coach aufgrund der dünnen Personaldecke auf drei U19-Spieler setzen musste.

Einen deutlichen 4:0-Heimerfolg fuhr der ASV Süchteln am Donnerstagabend gegen den SC SW 06 Düsseldorf ein. Das Landesligaspiel wurde aufgrund der Hochzeit von Gästetrainer Yannick Meurer am kommenden Wochenende vorverlegt. Für Meurer war es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, da er früher nicht nur im Trikot der Süchtelner auflief, sondern unter anderem in der Saison 2012/13 auch als Trainer auf der Bank Platz nahm.

Trainer Frank Mitschkowski plagten vor diesem Duell arge Personalprobleme. Insgesamt standen dem ASV-Coach neun Spieler nicht zur Verfügung. Doch Mitschkowski machte aus der Not eine Tugend und beorderte mit Nils Hinzmann, Jonas Landwehrs und Semih Sever gleich drei A-Jugendliche in den Kader, die im Schlussabschnitt sogar alle gemeinsam auf dem Spielfeld standen. Hinzu kam aus der zweiten Mannschaft noch Tom Plauk, der extra für dieses Spiel aus Köln angereist war und in der Startelf stand.

Die Süchtelner kamen gut in die Partie. Hiromasa Kawamura (7. und 8. Minute) hatte gleich zu Beginn zwei gute Einschussmöglichkeiten. Dennoch ließ der erste Treffer zunächst eine Zeit auf sich warten. Ein Freistoß von Janpeter Zaum wehrte Gästetorwart Jonas Pries nur nach vorne ab, genau vor die Füße von Toni Weis (28.), der aus kurzer Distanz den Ball zum 1:0 unter die Latte hämmerte. Ein Pass in die Tiefe von Burak Akarca auf Zaum sorgte dann für das 2:0 (35.). Kurz vor dem Seitenwechsel spielte sich dann Torwart Philip Grefkes in den Vordergrund, da er zunächst mit einem Hechtsprung einen Schuss von Diyar Turan (43.) parieren konnte und quasi mit dem Pausenpfiff in einer weiteren Aktion den Ball in höchster Not von der Linie kratzte.

Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Kawamura mit dem 3:0 bereits für die Vorentscheidung (56.) – ein flacher Pass von Kapitän Karsten Robertz auf den zweiten Pfosten ließ die Süchtelner ein drittes Mal in diesem Spiel jubeln.

Im Schlussabschnitt blieb Weis zudem ein zweiter Treffer verwehrt: Nach Foulspiel an Zaum war der Elfmeter von Weis zu harmlos geschossen. Für den 4:0-Endstand sorgte Tobias Busch (89.) nach Zuspiel von Maurice Bock.