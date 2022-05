Verbandsligist gewinnt in Lank : Meister TSV Kaldenkirchen trotzt der Personalnot

Mit dünner Besetzung hat Verbandsliga-Meister TSV Kaldenkirchen in Lank gewonnen. Foto: Tom Ostermann

Handball-Verbandsliga Der bereits aufgestiegene Verbandsligist TSV Kaldenkirchen gewinnt trotz großer Personalnot in Lank. Die Turnerschaft Lürrip unterliegt knapp der HSG Vennikel, sammelt aber Selbstvertrauen für den Abstiegskampf.

Trotz des bereits feststehenden Aufstiegs in die Oberliga hat der TSV Kaldenkrichen Charakter bewiesen und auch mit einem personell arg gebeutelten Kader das Nachholspiel beim TuS Treudeutsch Lank mit 28:20 (12:10) gewonnen. Damit nahmen die Gäste auch Revanche für die 25:28-Heimspielniederlage im Hinspiel. Um überhaupt weitere Alternativen zu haben, gab Marc Koslowski aus der zweiten Mannschaft sein Verbandsliga-Debüt, was er auch gleich mit einem Tor krönte. „Wir haben zwar eine gewisse Zeit gebraucht, um reinzukommen, doch die Mannschaft hat auch nach dem Aufstieg die Spannung hochgehalten“, sagte der Kaldenkirchener Trainer Volker Hesse.

Garant für den Erfolg war insbesondere Torhüter Til Deckers, der mit seinen sensationellen Paraden den Gegner schier zur Verzweiflung brachte, bis er in der 42. Minute ausgewechselt wurde. Der zähe Beginn lag an unübersehbaren Schwierigkeiten im Defensivbereich, erst als Hesse die Abwehr Mitte der ersten Halbzeit auf eine offensivere 5:1-Variante umstellte, bekamen die Hausherren Schwierigkeiten. „Weil wir uns ab der 15. Minute deutlich steigern konnten, bin ich rundum zufrieden“, so Hesse. „Das war schon mehr als nur ein solider Auftritt.“

Die Turnerschaft Lürrip schrammte am Mittwochabend als Schlusslicht knapp an einer Sensation vorbei und verlor gegen die vor Saisonbeginn sehr hoch gehandelte HSG Vennikel überaus knapp mit 20:21 (7:11). In der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber zwar eine sehr starke Deckung, in der der erst 19-jährige Felix Semrau im Mittelblock hervorstach, aber es haperte im Angriff. Es gelang kaum, Lücken in die körperlich sehr robuste und auch groß gewachsene Abwehr der HSG zu reißen. Lediglich sieben erzielte Treffer in 30 Minuten sprechen eine deutliche Sprache.

Nach dem Seitenwechsel wusste die Turnerschaft sich jedoch diesbezüglich zu steigern, auch wenn sie stets einem Rückstand von vier bis fünf Toren hinterherlief. Dennoch gaben sich die Lürriper Spieler zu keinem Zeitpunkt auf. Sie holten Tor um Tor auf und brachten Vennikel in den Schlussminuten in arge Bedrängnis. „Natürlich ist es ärgerlich, mit einem Tor zu verlieren“, so der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Dennoch bin ich stolz auf die Mannschaft, die von der ersten bis zur letzten Sekunde sehr bissig war. Samstag werden wir in unserem letzten Spiel in Lank noch einmal alles versuchen, um zu punkten. Vielleicht gelingt es uns ja noch an Wesel vorbeiziehen.“