Eine Aktion des Heimat- und Kulturvereins Niederkrüchten : Der erste Vereinsbaum ist aufgestellt

Zwölf Männer ziehen und schieben den Vereinsbaum in die Höhe. Foto: Heribert Brinkmann

Niederkrüchten Der Heimat- und Kulturverein Niederkrüchten hat jahrelang für dieses Projekt Geld angespart. Nun wurde der Vereinsbaum am Lindbruch aufgestellt.

(hb) Vorsitzender Ulrich Seboth (60) hatte vorher schlaflose Nächte. Wird das Aufstellen des zehn Meter hohen Vereinsbaums ohne Kran , nur mit Muskelkraft klappen? Es hat wunderbar geklappt. Zwölf Männer, darunter Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) und CDU-Fraktionsvorsitzender Johannes Wahlenberg, packten mit an, und schnell war der Baum am Lindbruch aufgestellt. Jetzt wird Ulrich Seboth wieder ruhig schlafen können.

Bei Alfa-Mast in Augsburg wurden zwei Masten bestellt, weiß mit blauem Band für Niederkrüchten und gelb mit blauem Band für Elmpt. Im Februar wurden 40 Vereine in der Gemeinde angeschrieben. Fast alle wollten mitmachen. Für einen 150 Euro konnten sie sich mit ihrem Wappen oder Logo auf dem Vereinsbaum präsentieren. Die Folien kamen von Colorissima in Arsbeck.