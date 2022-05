Handball-Regionalliga : Abschiedsspiel von TVK-Coach Dirk Wolf in Remscheid

Dirk Wolf macht am Samstag sein letztes Spiel als Trainer für den TV Korschenbroich. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Bei der HG LTG/HTV Remscheid bestreitet Handball-Regionalligist TV Korschenbroich am Samstag sein letzten Spiel der Saison – für Coach Dirk Wolf wird es obendrein das letzte Mal sein, dass er beim TVK an der Seitenlinie stehen wird.

(alpa) Am Samstag tritt der TV Korschenbroich bei der HG LTG/HTV Remscheid an. Für den Regionalligisten ist es nicht nur das letzte Spiel in einer durch Corona geprägten und schwierigen Saison, sondern auch der Abschied von Trainer Dirk Wolf, der sein Amt nach mehreren erfolgreichen Jahren abgibt. „Wie ich schon einmal betont hatte, geht für mich zunächst einmal eine sehr anstrengende Saison zu Ende“, so Wolf. „Wie wohl auch alle Spieler freue ich mich auf die anstehende Pause. So etwas wie Wehmut kommt momentan noch nicht auf, vielleicht sieht das im September anders aus.“

In Remscheid haben die Korschenbroicher noch etwas gut zu machen, verloren sie das Hinspiel doch deutlich mit 25:34. „In diesem Spiel hat kein Mannschaftsteil seine normale Leistung abrufen können“, erinnert sich Wolf. „Die Torhüter hatten nicht den besten Tag, in der Deckung fehlte die Abstimmung und im Angriff sind uns häufig nicht die richtigen Lösungen eingefallen. Das wollen wir natürlich ändern und haben in der Trainingswoche daran gearbeitet. In der Tabelle kann es für uns keine Verschiebungen mehr geben. Mit dem dritten Rang haben wir auch unser Saisonziel erreicht. Jetzt gilt es noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, was letztlich auch eine Charakterfrage ist.“