Schulen in Brüggen : 200 Grundschüler beweisen sich in der Manege

Unter den 200 Kreuzherrenschülern waren Clowns ebenso wie Jongleure oder Feuerkünstler. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Manege frei für die Kinder der Kreuzherrenschule in Brüggen: Am Donnerstag und Freitag haben die Nachwuchskünstler ein rund anderthalbstündiges Programm im Zirkuszelt an der Feuerwehr Brüggen aufgeführt. Was gezeigt wurde.

Am Donnerstagabend füllte sich das Zirkuszelt rasch, rund 200 Besucher waren gekommen, um sich von den Talenten der Kinder begeistern zu lassen. Die jungen Jongleure beeindruckten mit Menschenpyramiden, Jonglier-Tricks und einer bunten Lichtershow. Die fünf Nachwuchs-Clowns sorgten mit schiefgehenden Zaubertricks und schlagfertigen Antworten für schallendes Gelächter.

Was bei den Clowns nicht funktionierte, das konnten die Zauberer umso besser: Schülerin Celine wurde in eine Kiste gesperrt und anschließend von ihren Mitschülern mit acht Schwertern durchbohrt. Die Nachwuchszauberer fragten das Publikum: „Kommt Celine wieder heil aus der Kiste raus?“. Die Kiste öffnete sich langsam, das Publikum schaute gespannt zu, sah einen Kopf, atmete erleichtert auf, doch: Es war Schüler Maximilian, der aus der Kiste stieg. Und Celine? Alle Blicke richteten sich zum Haupteingang des Zeltes: Sie spazierte ruhig in die Manege und erntete tosenden Applaus. Auch die sechs Seiltänzerinnen begeisterten, während die jungen Feuerkünstler für sprachlose Momente sorgten: Mit einer atemberaubenden Feuershow beendeten sie die Aufführung.