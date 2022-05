Landtagswahlkampf in Radevormwald : „Wupperschiene“ über die aktuellen Herausforderungen

Landtagswahlkampf in Radevormwald

Zu einem Informationsbesuch trafen sich der Landtagsabgeordnete für Remscheid und Radevormwald, Sven Wolf (SPD), und Udo Schiefner, Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestags, um mit dem Verein Wupperschiene über die aktuellen Herausforderungen zu diskutieren. „Es ist beeindruckend, was der Verein zur Sanierung der Fahrbahnanlagen und der Brückenbauwerke bereits geleistet hat“, meinte Schiefner. Die Abgeordneten traten unter Leitung des Vorsitzenden Ulrich Grotstollen und in Begleitung von Mitgliedern des Vereins sowie Ulrich Kühn vom Verein Wuppertrail in die Pedale der Draisine und fuhren vom Bahnhof Dahlhausen bis zum Bahnhof Beyenburg. Dort wird gerade der Bahnsteig samt Unterführung saniert.