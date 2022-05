Gefährlichkeit des Mannes gering : Gesuchter Strafgefangener aus LVR-Klinik Viersen festgenommen

Update Viersen Die Polizei hat den 37-jährigen Stephan K., der als Strafgefangener in der LVR-Klinik Viersen ausgebrochen war, festgenommen. Er hat sich in der Krefelder Innenstadt aufgehalten.

Die Polizei hat seit dem 4. April nach einem aus der LVR-Klinik Viersen entwichenen Strafgefangenen gefahndet und ihn nun festgenommen. Am 11. Mai wurde der Gesuchte in der Krefelder Innenstadt von Einsatzkräften der Viersener Kriminalpolizei entdeckt.

Wie eine Polizei-Sprecherin mitteilte, war der 37-jährige Stephan K. nach § 64 StGB in der Klinik untergebracht. Eine Sprecherin des LVR berichtete auf Anfrage, die Gefährlichkeit des Entwichenen werde von seinen behandelnden Ärzten als gering eingestuft. Er sei „nicht wegen einer Straftat gegen das Leben“ in der Klinik untergebracht gewesen.

Nach Polizeiangaben hatte Stephan K. am Morgen des 4. April das Klinikgelände verlassen, um seine Arbeitsstelle in Viersen aufzusuchen. Gegen 11.15 Uhr habe er sich letztmalig in der Klinik gemeldet und angegeben, dass er nach einem Streit unterwegs zu einem Freund nach Mönchengladbach-Rheydt sei. Seitdem sei der Kontakt zu ihm abgebrochen.