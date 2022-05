LVR-Klinik Langenfeld : Klinik bietet Hilfe für Menschen 50+

Alexandra Borsien und Antonia Riedinger (v.l.) begleiten Menschen, die in der zweiten Lebenshälfte psychologische Hilfe benötigen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die LVR-Klinik in Langenfeld bietet jetzt auch stationäre Psychotherapie für Menschen ab dem 50. Lebensjahr an. Ursachen für eine psychische Schieflage in der zweiten Lebenshälfte können familiäre Belastungen oder Sress im Job sein.